Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde iyileştirme çalışmaları yapacaklarını bildirdi. Başkan Topaloğlu, “Hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yerden başlayacağız” dedi.

Söz konusu projeyle ilgili barınakta yapılan toplantıya Belediye Başkanı Topaloğlu’nun yanı sıra Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Veteriner Hekim Fevzi Uzun ve barınak çalışanları katıldı. Veteriner hekim Uzun, toplantı sırasında Başkan Topaloğlu’na barınağın işleyişi ve barınakta yapılması planlanan yenileme çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

“Kendi yavruları gibi bakıyorlar”

Topaloğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, barınağın çok eski olduğunu belirterek, barınakta bulunan hayvan sayısının da oldukça fazla olduğunu söyledi. Barınaktaki hayvanların yaşam şartlarını daha iyi hale getirmek için proje başlattıklarını ifade eden Topaloğlu, “Hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bir yerden başlayacağız. Barınakta çalışan arkadaşlarımız buradaki hayvanlara kendi yavruları gibi bakıyor. Can dostlarımızın yaşam şartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.

“70 tane kafes yapılacak”

Topaloğlu, hayvanlar için takviye için mama alımı da yapacaklarını anlatarak, “Hayvanlarımızı hem kısırlaştırıyoruz hem de sahiplendiriyoruz. Yapacağımız proje sonrası hayvanlara güzel bir yaşam alanı sunacağız. Her hayvana ayrı bir kafes yapacağız. İlk etapta yaklaşık 70 tane kafes yapılacak. Kafeste hayvanların suyunun ve yeminin olacağı yerler ayrı olacak” diye konuştu.

“İyileştirme çalışmaları yapacağız”

Veteriner Hekim Uzun ise yeni yasa sonrası barınakta oluşabilecek sıkıntıları gidermek amaçlı yeni kafes sistemleri yapılması gerektiğini söyledi. Hayvanların daha rahat kontrol altında olması için çalıştıklarını anlatan Uzun, “Hasta ve tehlike arz eden hayvanların kontrolünü daha rahat sağlamak istiyoruz. Barınak genelinde de iyileştirme çalışmaları yapacağız. Kapalı alanları genişleteceğiz” şeklinde konuştu.