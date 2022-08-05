Başkan Topaloğlu canlı yayında çalışmalarını anlattı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladıklarını belirterek, “Yaz günlerinde yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veriyoruz” dedi.

Başkan Topaloğlu, bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk oldu. Programda Kemer’in dünya turizminde merkez yerlerden biri olduğuna değinen Topaloğlu, “Kemer bayram tatilinde çok kalabalık günler geçirdi. Bayramın ikinci gününde Kemer’de polis bölgesinde 48 bin, 102 bin jandarma bölgesinde konaklayan oldu. 20 bin kişi de günübirlikçi. Biz belediye olarak günlük 500 ton yaş çöp topluyoruz. Yaz günlerinde yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veriyoruz” dedi.

“İşçinin hakkını veriyoruz”

Kemer Belediyesinde çalışan her personelin hakkını sonuna kadar verdiklerinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “Geçen hafta toplu iş sözleşmesi imzaladık. Kemer Belediyesi işçinin hakkını koruyor. Maaşlar herkese en az üç gün önceden yatıyor” ifadelerine yer verdi.

“Halkı yok sayamayız”

Topaloğlu, Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki değişimden de bahsederek, sahili daha önce vatandaşın rahatça kullanamadığını aktardı. Kemer Belediyesi olarak hukuki yollarla park ve sahil kısmında düzenleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Topaloğlu, “Burada belediyemize ait Deniz Kafe’yi açtık. Halkımız uygun fiyata burada yemeğini yiyip çayını yudumluyor. Bir tarafta Akdeniz, bir tarafta Toros Dağları ve canlı müzik eşliğinde çay keyfi 3 lira. Sahil kısmında 400 şemsiye ve 500 şezlong ile halkımıza hizmet veriyoruz. Şezlonglarımız 15 lira. Halk buradan çok memnun kalıyor. Halkı yok sayamayız. Kındılçeşme günübirlik kamp alanımız var. Orayı da piknik alanına çevirdik. Girişlerimiz ücretsiz” dedi.

“Eğitim varsa gelecek var”

Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin eğitim olduğuna vurgu yapan Topaloğlu, daha önce Göynük Belediye Başkanlığı döneminde de eğitime büyük katkılar yaptığını hatırlattı.

Anasınıfından 8’inci sınıfa kadar olan tüm öğrencilere kırtasiye malzemelerini ücretsiz verdiklerinin altını çizen Topaloğlu, " Öğrencileri ücretsiz olarak liselere taşıdık. Çocuklarımızı dershaneye gönderdik ve burs verdik. Bunun yanında Türkiye’deki ilk ve tek belde fen lisesini biz yaptırdık. Ünal Aysal Anadolu Lisesi bizim dönemimizde yapıldı. 300 öğrenci kapasiteli yurt Göynük Belediyesi’nindir. Göynük Belediyesi Atatürk İlkokulu anahtar teslim yapıldı. Göynük Ortaokulu depreme dayanıksız diye yıkıldı ve Göynük Atatürk İlkokulunda eğitim alıyor. Sabahçı öğlenci olarak. Kemer gibi bir yerde sabahçı öğlenci eğitim sistemi olur mu? Ortaokulu hala yapamadılar. Kemer’de ilk ve tek üniversite bazlı meslek yüksekokulu bizimdir. Göynük’teki kapalı spor salonunu da biz yaptırdık. Büyükşehir Yasası’ndan sonra Göynük Belediyesi kapandı ve Kemer’e bağlandı. O zamanın parasıyla 4 trilyon lira para bıraktık Kemer Belediyesine” ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışmalarını anlattı

Kemer’de eğitim konusunda hiçbir masraftan kaçmadıklarını kaydeden Topaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kemer halkı bizi Kemer Belediye Başkanlığına getirdiğinde eğitime destek olmaya kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda anasınıfından 8’inci sınıfa kadar olan 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Geçen sene bin 500 lise öğrencisini ücretsiz olarak taşıdık. Bu yıl bin 860 lise öğrencisini taşıyacağız. Bunları yapan Türkiye’de başka belediye yoktur. Daha önce restoran ve gazino olarak kullanılan tesis vardı. Burayı kurs merkezine çevirdik. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nda 12 öğretmenle üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim veriyoruz. Açıldığı günden bu yana büyük başarılara imza attık. Bu sene iki tane Kemer birincisi çıkardık. Bu seneki sınavda ilk 100 binde 51 öğrencimiz var. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize burs veriyoruz. Geçen sene 600 lira veriyorduk bu sene onu 700 lira yapacağız. Kemer’deki tüm çocuklar anasınıfından üniversiteye kadar bize emanet. ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi açtık. Buranın yer tahsisini belediye olarak biz verdik ATSO Yaptırdı. Burada şu anda 740 öğrenci ücretsiz kurs alıyor. Müzik, halk oyunları, modern dans, İngilizce kurs var. Bunun yanında Müşerref Özdemir isimli kızımız karatede dünya şampiyonu oldu. Kızımıza meclis kararıyla 50 tam altın verdik. Antrenörü Emin Akar’a 10 altın verdik. Emin hoca şu anda belediyede çalışıyor ve öğrencilere ücretsiz karate eğitimi veriyor.”

“Yanan ağaçlar geri gelmiyor”

Geçen sene Manavgat ve Marmaris’te çıkan orman yangınları hakkında da açıklamalar yapan Başkan Topaloğlu, “Çok şükür Kemer’de böyle durumla karşılaşmadık. Biz muhtarlarımıza 10’ar adet yangın tüpleri dağıttık. Bir grup kurduk ve burada gençlerimiz ile gönüllü vatandaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Gençlerimiz yaz aylarında sürekli devriye gezerek ormanlık alanlarda nöbet tutuyor. Bu arkadaşlarımızın gece kumanyalarını karşılıyoruz. El birliği ile ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yanan ağaçlar geri gelmiyor” dedi.