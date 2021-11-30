Başkan Esen: “Kreş eğitimlerini çok önemsiyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ürettikleri projelerden biri olan Hurma Mahallesi’ndeki kreşin inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyleyerek, “Yeni yılın ikinci döneminde yavrularımızı kreşimizde ağırlamayı planlıyoruz. Kreş eğitimlerini çok önemsiyoruz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Uncalı, Gürsu, Toros mahallerindeki çocuk kreşi ve gündüz bakımevi projelerinden sonra 4’üncü kreşini Hurma Mahallesi’nde hayata geçiriyor. Hurma Mahallesi 277 Sokak üzerindeki kreşte çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bin 200 metrekare inşaat alanına sahip Hurma Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, 3-6 yaş grubu çocuklara hizmet verecek. Kreşte, 6 adet sınıf, etkinlik sınıfı, yemekhane, idari ofis, rehberlik ofisi, öğretmenler odası ile 4 adet depo yer alacak.

“Yıl sonuna bitirecek şekilde çalışıyoruz”

Okul öncesi eğitim döneminin çocuklar için önemine dikkat çeken Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Uncalı, Gürsu ve Toros mahallelerimizdeki kreşimizde 336 minik yavrumuz eğitim alıyor. Yıl sonuna kadar 4’üncü kreşimiz olan Hurma’nın inşaatını bitirecek şekilde çalışıyoruz. Tefrişatları kısa sürede tamamlayacağız. Yeni yılın ikinci döneminde yavrularımızı kreşimizde ağırlamayı planlıyoruz. Kreş eğitimlerini çok önemsiyoruz” diye konuştu.