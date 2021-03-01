Başkan Böcek’ten 150 bininci doğal gaz abonesine ödül

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın 150 bininci doğal gaz abonesi Ali Koç’u kutlayarak, elektrikli scooter hediye etti.

Doğal gazın çevre için önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı olduğu dönemde de ilçeye doğal gazın gelmesi yönünde destek verdiklerini hatırlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da desteklerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Böcek, “Doğal gaz Antalyamızda gelecek nesillere bırakacağımız çevre ile ilgili en önemli adımdır. Çocuklarımıza tertemiz havası ile yaşanabilir bir kent bırakmak için çalışıyoruz. Hedef Antalya’nın her mahallesinin doğal gaza ulaşmasıdır. 150 bininci abonenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.