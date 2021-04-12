Başkan Böcek: " Geçmişle hesabımız yok"

Dört aylık korona virüs tedavisinin ardından 251 gün sonra ilk kez meclis toplantısına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasetin seçim zamanlarında yapılması gerektiğini dile getirerek, " Zaman zaman haksızlığa uğradık, ölüm döşeğindeyken. Ancak geçmişle hesabımız, kitabımız yoktur. Kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset, seçim zamanlarında yapılır" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Hizmet Binası’nda Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. 4 ay süren zorlu korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Böcek, salona girerken alkışlarla karşılandı.Gündemde yer alan maddelerin oylanmasının ardından, gizli oylama yöntemiyle meclis başkan vekilleri, meclis divan katip üyeleri, encümen ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı.

Hastalığı süresinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür eden Başkan Böcek, ülkenin değişik yerlerinden destek olan herkese minnettar olduğunu söyledi.

"Siyaset seçim zamanlarında yapılır"

Siyasetin seçim zamanlarında yapılması gerektiğini dile getiren Böcek, “Zaman zaman haksızlığa uğradık, bizler ölüm döşeğindeyken, ancak geçmişle hesabımız, kitabımız yoktur. Hep birlikte güzel şeyler söyleyeceğiz. ‘Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz’ dedik ve hep güzel şeyleri konuşacağız. Antalya’mız için kaldığımız yerden aynı kararlılıkla 19 ilçe belediye başkanımla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset, seçim zamanlarında yapılır. Zaten 27 yıldır Antalya halkı beni iyi bilir. Bu düşünceyle Allah’ın izniyle Antalya için çalışmalara devam edeceğiz. Tüm siyasi partilere başarılar diliyorum, herkese sevgilerimizi sunuyoruz"dedi.

Mecliste gündem maddeleri görüşmeye devam ediliyor.