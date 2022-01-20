Başkan Böcek, çocuklara tatilde tiyatro hediye ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için bir tiyatro programı hazırladı. Büyükşehir Belediyesi, 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında hem çocukları tatilde tiyatro ile buluşturmak hem de yerel tiyatrolara destek olmak amacıyla 9 çocuk oyununu ücretsiz sahneleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yarıyıl yıl tatilinde öğrencilere tatilde tiyatro hediye ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliği ile 29 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Çocuk Tiyatroları Şenliği’nde çocuklar tiyatroya doyacak. Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikte aynı zamanda yerel tiyatrolara da destek sağlayacak.

“Oyunlar ücretsiz”

Bir Yaz Günü Şarkısı, Alice, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Düşler, Okyanus Müzikali, Tebeşir Ağacı, Şanslı, Zümrüdü Anka ve Balon Ağacı adlı çocuk oyunları ücretsiz şekilde çocuklarla buluşacak. Oyunlar 1 hafta süreyle Büyükşehir Belediyesi Yıldız Kenter Sahnesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM ) Perge Salonu ve Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde 25 temsilde sahnelenecek.

“Rezervasyon gerekli”

3 yaş ve üzeri çocuklar için gerçekleşecek tiyatro oyunlarını izlemek isteyenler Antalya Büyükşehir Belediyesi internet adresinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Etkinlikte, çocuklara tiyatro bilinci aşılamak ve tatil süresince güzel vakit geçirerek, eğlenmeleri sağlamak amaçlanıyor.