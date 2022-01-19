Barista kursu 24 Ocak’ta başlıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz barista kursu için başvuralar internet üzerinden başladı. Sadece bir gün içinde 88 kişi başvuruda bulunurken ilk grup eğitimleri 24 Ocak’ta başlayacak.

Baristalık, son yıllarda hızla gelişen kahve sektörüyle birlikte başta gençler ya da kendi kafesini açmak isteyen girişimci, girişimci adayları arasında popüler olmaya başladı. Sadece kahvenin hazırlanması değil aynı zamanda sunumunu da içeren bu yeni mesleği öğrenmek isteyenler için Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ücretsiz barista kursu açtı.

Dünyaca ünlü kahve markası Schiller’le birlikte gerçekleştirilecek kurs için başvurular, muratpasa-bld.gov.tr alan adlı belediyenin resmi intermet sitesi üzerinden başladı. Sadece bir gün içinde 88 kişi kurs için başvuru yaptı. Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz olarak vereceği kurs 1 hata boyunca 40 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşacak. Hafta içi her gün saat 09.00’dan 16.00’ya eğitimler devam edecek. 20’şer kişilik gruplar halinde verilecek eğitimlerde ilk grup dersleri 24 Ocak Pazartesi başlayacak. Dersler, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve Schiller’in kahve akademisinde verilecek.