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BAGEV kariyer kadın istihdam verilerini açıkladı

Batı Akdeniz’in ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi BAGEV kariyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle veri tabanında yer alan yaklaşık 16 bin özgeçmiş ve 2 binin üzerinde firmanın verilerini süzerek kadın istihdamı verilerini açıkladı.

ANTALYA 05.03.2021, 15:55
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BAGEV kariyer kadın istihdam verilerini açıkladı

Batı Akdeniz’in ilk ve tek bölgesel istihdam ofisi BAGEV kariyer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle veri tabanında yer alan yaklaşık 16 bin özgeçmiş ve 2 binin üzerinde firmanın verilerini süzerek kadın istihdamı verilerini açıkladı.

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “ Verilere baktığımızda iş arama başvurusunda bulunan kadın ve erkek oranının sırasıyla yüzde 31,6 ve yüzde 68,3 düzeyinde gerçekleştiğini görüyoruz. Yönetici pozisyonlarına başvuruların ise sadece yüzde 15’i kadınlardan oluşuyor” dedi.

“Son 5 yılda kadınların iş arayanlar içerisindeki oranı arttı”

BAGEV Yönetimi Kurulu Başkanı Davut Çetin, son beş yılda BAGEV kariyerin internet sitesine ilk defa üyelik oluşturarak iş arama sürecine katılanların yüzde 48,4’ü kadınlar olduğunu söyledi. Bu verilerin kadınların iş hayatındaki paylarını artırmak için daha istekli olduklarını gösterdiğini kaydeden Çetin "Bu son derece umut verici bir veri çünkü kendi ayakları üzerinde duran kadınlarımız her açıdan topluma çok daha büyük değer katıyor. BAGEV kariyerde yayınlanan iş ilanlarının çok büyük çoğunluğunda cinsiyet tercihi belirtilmediğini vurgulamak gerekiyor. Bay veya bayan olarak tercih belirtilen ilanların oranı genel ilanlar içinde sadece yüzde 12 düzeyinde. Dolayısıyla internet sitesinde personel ilanlarının büyük bir oranda kadınlar ve erkekler için eşit fırsat sunduğunu söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

“İş arama başvurusunda bulunan kadınların yüzde 40’ı üniversite mezunu”

BAGEV kariyerin internet sitesine başvuru yapanların yüzde 40’ının üniversite mezunu yüzde 19’unun lise mezunu, yüzde 17’sinin meslek yüksekokulu, yüzde 5’inin ilköğretim okulu mezunu, yüzde 2’sinin de master ve doktora düzeyinde eğitim sahibi olduğu bilgisini paylaşan Çetin, " Yüksek katma değerli işlerde kadınların oranı önemsediğimiz bir nokta. Özellikle kadın çalışan tercih edilen pozisyonlarda ilk üçte sırasıyla satış danışmanı, sekreter ve muhasebe elemanı yer alıyor. Bunları çağrı merkezi elemanı ve insan kaynakları uzman, mağaza veya genel satış alanları gibi pozisyonlar izliyor. Kadınların genel olarak iletişim ve arabuluculuk gibi yeteneklerin öne çıktığı satış, müşteri hizmetleri gibi pozisyonlarda avantajlı olduklarını görüyoruz. Finans, tekstil, eğitim, gıda ve sağlık kadınların en fazla istihdam edildiği ilk 5 sektör olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı

“Çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19.1 yıl, erkeklerde 39 yıl”

Erkeklerin çalışma hayatında daha fazla kaldığını belirten Davut Çetin, lise veya meslek yüksekokulu mezunu genç erkeklerin birçoğunun önce askerlik yapmayı, daha sonra iş arama aşamasına geçmeyi tercih etiğine dikkat çeken Çetin, kadınların ise mezun olur olmaz, hatta öğrenciyken özgeçmişlerini oluşturup iş gücüne katılma fırsatlarını değerlendirmek istediğini ifade etti. Kadınların iş yaşamıyla ilgili yaşadıkları en önemli sorunların çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumluluklardan kaynaklandığını ve bu sorumlulukları nedeniyle iş yaşamlarını sürdüremeyebildiklerinin altını çizen Çetin " İş hayatlarına, kariyer gelişimlerine ara vermek zorunda kalıyor veya iş yaşamında daha az sorumluluk gerektiren rollere çekilebiliyor. BAGEV kariyerin verilerimiz kadınların iş yaşamından erkeklere göre çok daha erken ayrıldıklarını, erkeklere göre daha kısa süre çalıştıklarını söylüyor. Nitekim TUİK verileri de çalışma hayatında kalma süresinin kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39 yıl olduğunu söyleyerek bizim gözlemlerimizi teyit ediyor.Ancak bu durum her anlamda çok değerli bir potansiyelin kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu nedenle esnek çalışma koşulları kadınlar için büyük önem taşıyor. Yarı zamanlı, proje bazlı ve esnek çalışma koşulları sunan sektörlere baktığımızda mağazacılık ve çağrı merkezlerininin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle çağrı merkezleri, evden çalışma imkânı da sunarak kadınlar için cazip bir seçim olabiliyor. Diğer taraftan kadınlarımızın iş dünyasında daha etkin olabilmeleri için ailelere özellikle çocuk bakımı konusunda destek olacak daha güçlü modellere ihtiyacımız olduğumuzu da görüyoruz” dedi.

“Kadınların yüzde 65’i terfide adaletsizlikle karşılaştığını düşünüyor”

Çetin, konuşmalarına şöyle devam etti: “ BAGEV kariyerde yayınlanan ve yaklaşık 5 bin kişi tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre esnek çalışma saatleri yüzde 56, daha fazla eğitim ve gelişim fırsatı yüzde 43 ve daha yüksek ücretler yüzde 35 daha fazla kadının iş yaşamına katılmasına katkı sağlayacak ilk 3 madde olarak ortaya çıkıyor.Anketi yanıtlayanların yüzde 65’i kadınların iş dünyasında adaletsizlikle en çok terfi süreçlerinde karşılaştığını düşünürken, yüzde 35’i de ücretler konusunda eşitsizlik olduğunu dile getiriyor.”
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