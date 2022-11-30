Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası Alanya’da başladı

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Ayak Tenisi Dünya Şampiyonası 12 ülkeden 212 sporcunun katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

4 gün devam edecek olan şampiyonada; Türkiye, Danimarka, Fransa, Macaristan, Moldovya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Romanya, Slovakya, Amerika, Irak ve Arnavutluk ülkelerinin sporcuları mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisine, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, FİFTA Başkanı Şevket Songur, Türkiye Ayak Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, FİFTA Teknik Komite Başkanı Frederico Tavarez ve sporseverler katıldı. 3 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 - 15.30 arası şampiyonanın final maçı gerçekleştirilecek. Ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni yapılacak.