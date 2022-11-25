AÜ’den nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerine ilişkin iş birliği

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinde iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile Akdeniz Üniversitesi arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinde iş birliğine ilişkin protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Nükleer Fizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TENMAK NÜKEN Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Boztosun, TENMAK Başkan Yardımcısı Kadim Budak katıldı.

Uzun soluklu iş birliği hedefi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ile yaptıkları protokolden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı ise birçok üniversite ile iş birliği içerisinde olduklarını ve Akdeniz Üniversitesi ile de uzun soluklu bir iş birliğinden dolayı duydukları memnuniyeti vurguladı.

Nükleer enerji alanında eğitim, araştırma, geliştirme iş birliği

Protokol çerçevesinde taraflar arasında nükleer enerji, radyasyon ve hızlandırıcı teknolojilerinden yararlanmayı mümkün kılacak her türlü eğitim, araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, üretim, test, yerlileştirme çalışmalarına yönelik iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilecek. Protokol, Nükleer reaktör teknolojileri, Hızlandırıcı teknolojileri, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları, Temel nükleer uygulamaları, Bor ürün ve teknolojileri, Nadir Toprak Elementleri ürün ve teknolojileri, Temiz Enerji teknoloji ve uygulamaları alanlarını kapsıyor.

Protokole göre, TENMAK ile Üniversite arasında bilimsel veya teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, birlikte gerçekleştirecekleri projelere dayalı makale, bildiri ve teknik rapor çalışmaları, ulusal veya uluslararası düzeyde deneyim ve tecrübe kazandıracak altyapı çalışmaları, taraflar arasında deneylerin yapılmasına yönelik çalışmalar, taraflar arasında danışmanlık ve hizmet alımına yönelik çalışmalar, tarafların birlikte veya ayrı olarak düzenleyecekleri seminer, konferans, çalıştay vb. etkinliklere yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bu protokol bünyesindeki alanlarda yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan TENMAK personeli ile TENMAK’ta uzmanlık tezi hazırlayan veya yapılan bir araştırma/inceleme çerçevesinde görevli personelin, tarafların uygun bulması durumunda Üniversitedeki laboratuvar, uygulama tesisi gibi mevcut altyapıları kullanmasına imkân verilecek.

Protokolde yer alan iş birliği çerçevesinde yapılacak her bir çalışma için proje ve gizlilik sözleşmeleri imzalanacak. Protokolün süresi, imza tarihinden itibaren 3 yıl olacak ve süre bitimine 1 ay kala taraflardan birisi yazılı olarak karşı tarafa protokolün fesih edilmesini bildirmediği takdirde, protokol aynı şartlarla birer yıllık sürelerle uzatılacak.