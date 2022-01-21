AÜ Ziraat Fakültesi markası güçleniyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Ziraat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan 2021 yılını değerlendirdiği bir sunum yaptı.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, 2021 yılını değerlendirdiği bir sunum yaptı. Akademik çalışmaları ile ön plana çıkan ve gerçekleştirdiği projeler ile dış kaynaklı destek almaya hak kazanan öğretim üyelerine plaket verildi. Ziraat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ve Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

“Ziraat Fakültesi markası güçleniyor”

Toplantıda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, 2021 yılını değerlendirdiği bir sunum yaptı. Tablolar ve görseller eşliğinde 2021 yılının ayrıntılı bir değerlendirmesini yapan Dekan Erkan, “Fakültemiz her alanda kalitesini artırmaya devam ediyor. Bölge ve ülke tarımına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz. Bundan sonra yapacak olduğumuz proje ve çalışmalarla da Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi markasını güçlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.