AÜ Turizm Fakültesi, taban puanı sıralamasında yerini kaptırmadı

Son 4 yılda olduğu gibi Turizm Programları taban puanı sıralamasında, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi tüm bölümleriyle en yüksek puanla öğrenci alan fakülte oldu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi, turizm eğitimi almak isteyen ve YKS’de yüksek puan alan öğrencilerin tercihi oldu. ÖSYM 2021-YKS yerleştirme sonuçlarına göre Turizm Programları taban puanı sıralamasında, AÜ Turizm Fakültesi tüm bölümleriyle en yüksek puanla öğrenci alan fakülte oldu. 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi yükseköğretim lisans programlarında, devlet üniversiteleri içerisinde aynı puan türünden öğrenci kabul eden turizm fakültesi bölümleri arasında AÜ Turizm Fakültesi’ne ait tüm bölümler taban puanları ilk sırada yer aldı. Turizm lisans programlarından AÜ Turizm İşletmeciliği (İngilizce) 266,26152 puanla, Turizm İşletmeciliği 244,64814 puanla, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 367,95748 puanla, Turizm Rehberliği (Dil) 362,24193 puanla öğrenci kabul etti.

“Turizm öğrencilerinin gözdesi”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak kaliteli eğitim, yetkin akademik kadro, sektör iş birlikleri ile öğrencilere sundukları staj ve istihdam imkanları ve Türkiye’nin turizm merkezi olan Antalya’da olmanın da avantajıyla yıllardır turizm öğrencilerinin gözdesi olduklarını söyledi. Dekan Çizel, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın özel önem verdiği turizm alanında gerek eğitimde kaliteyi artırma gerekse şehrin turizm potansiyelini değerlendirme amacıyla üniversite şehir iş birliğini artıracak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.