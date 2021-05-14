Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin terkedilmiş tarım alanlarının üretime kazandırıyor. Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli’nde bu alanlara ekilmek üzere çiftçiler ücretsiz dağıtılan ata tohumu buğdaylar başak vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her karış toprağı üretime kazandırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla yerel kalkınma hamlesi başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanması ve çiftçilerin kalkınması için projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla üreticiye Kasım ve Aralık aylarında ücretsiz ata tohumu ve gübre desteği sağlamıştı. Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli’nde ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar, başak vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın uzman ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilen buğdaylar iyi bir gelişim göstererek, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Daha geniş alanlarda üretim yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, atıl tarım topraklarını üretime kazandırmanın önemini vurgulayarak, “Her karış toprağımıza üretimle birlikte bereket gelecek. Üreticilerimize verdiğimiz ata tohumları başak vermeye başladı. Yaz aylarındaki hasatta elde edilecek buğdayla daha geniş alanlara ekim yapacağız. Daha fazla çiftçimize ata tohumunu dağıtarak, terkedilmiş tarım topraklarını üretime kazandıracağız” dedi.

Ata tohumu buğdayların ekiminin yapıldığı Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz, “Buğdaylarımız çok güzel gelişim gösteriyor. Büyükşehir ekipleri sürekli olarak gelip, kontrollerini yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi yalnız bırakmıyor " dedi. Elmalı Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert de, mahallesindeki terkedilmiş durumdaki arazilere Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ektikleri ata tohumu buğdayların hızla büyüdüğünü ifade ederek, gelecek yıl daha fazla atıl araziye ekim gerçekleştireceklerini söyledi.