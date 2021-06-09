Atıktan Sanata Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden düzenlediği “Atıktan Sanata Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Atıklar Dönüşüyor Antalya Kazanıyor’ konulu yarışmanın ikincisi bu yıl “Atıktan Sanata” teması ile düzenlendi. Sosyal medya üzerinden #AtıklarDönüşüyorAntalyaKazanıyor etiketiyle gerçekleştirilen yarışmaya şehir içi ve dışından yoğun katılım oldu. Jüri, pandemi süreci nedeniyle evde kalmak zorunda olan vatandaşların atık malzemelerden ürettikleri sanat eserlerini değerlendirdi. 193 eser içinden dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

“Çevre en değerli hazinemiz”

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Antalya’nın en kıymetli hazinesinin çevre değerleri olduğunu ifade ederek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalarımızı her alanda özenle sürdürmekteyiz. Çevrenin korunmasında çevre eğitimine sahip bilinçli bir kent olmamız son derece önemlidir. Bu nedenle çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarını hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz. Bu tür çalışmalarımızı daha etkin ve sistemli olarak yürütmekteyiz. Bu konudaki başarılı çalışmalarımız nedeniyle ulusal düzeyde layık görüldüğümüz Çevre ödülleri ise bize güç vermektedir” dedi.

“Jüri eserleri titizlikle değerlendirdi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen ödül töreninde jüri üyeleri adına konuşan Jüri Başkanı AÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu, yoğun katılımın olduğu yarışmada seçim yaparken zorlandıklarını ifade etti. Civelekoğlu, “Yarışmanın formatı gereği ilk başta 15 eseri belirledik. Ardından 15 eser içerisinden de ilk üçü belirledik. Tüm ürünleri titizlikle değerlendirdik. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine bu organizasyonu çevre haftası kapsamında düzenledikleri için şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“Birinciye bisiklet”

“Atıktan Sanata Yarışması”nda Metal Telli Turna isimli çalışmasıyla Bolat Ünsal birinci, Camdan Tablo çalışmasıyla Mina Tülin Özcan ikinci, Covid Man isimli çalışma ile de Savaş Çınar üçüncü oldu. 10 obje ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Birinci olan yarışmacıya bisiklet, ikinciye Tünektepe Sosyal Tesisleri’nde dört kişilik yemek ve üçüncüye de dört kişilik akvaryum bileti hediye edildi. Dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Başkan Danışmanı Önder Bilgin’in elinden aldı.