ATB’de mevcut başkan Ali Çandır, güven tazeledi

2009 yılından bu yana 3 dönemdir Antalya Ticaret Bıorsası’nın başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı.

Antalya Ticaret Borsası(ATB), organ seçimlerinin ikinci aşaması olan yönetim kurulu, disiplin kurulu ve TOBB delegeliği seçimi için sandık başına gitti.

ATB’nin 1 Ekim’de yapılan ilk tur seçiminde, meclis üyeliğine Murat Köseoğlu, Nuri Büyükselçuk, Ahmet Yılmaz, Veli Karasu, Kadir Sarıcalar, Erdoğan Ekinci, Cüneyt Doğan, Sedat Ekici, Halil Bülbül, Hüseyin Simav, Ragıp Gök, Mert Sönmez, Adnan İngeç, Mustafa Cahit Sönmez, Ali Çandır, Tuncay Özden, Selçuk Çelebi, Hakkı Ergin Civan, Abdullah İnan seçilmişti. Meclis üyeleri seçimin ikinci turunda, yönetim kurulu, disiplin kurulu TOBB delegeleri seçildi. Seçimde Ali Çandır’ın yönetim listesi, meclis üyelerinden tam destek aldı.

"Çandır güven tazeledi"

2009 yılından bu yana 3 dönemdir ATB’nin başkanlığını yürütülen Ali Çandır, güven tazeleyerek 4 yıl için yetki aldı. Ali Çandır başkanlığındaki Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyeliklerine, Halil Bülbül, Cüneyt Doğan, Hüseyin Simav, Ragıp Gök seçildi.

Seçimde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) genel kurul delegeliğine Nuri Büyükselçuk, Selçuk Çelebi ve Adnan İngeç seçilirken. ATB disiplin kurulu üyeliklerine Burak Gönen, Nurettin Babaoğlu, Nuri Cengiz, Derviş Kaymaz, Mustafa Fettahoğlu, Hakan Tayfun Aydın seçildi.

"Daha fazla çalışacağız"

Çandır seçim sonrası yaptığı değerlendirmede, meclis üyelerine destekleri nedeniyle teşekkür etti. 100 yıllık geçmişe sahip ATB’nin yönetiminde bulunmanın büyük bir onur olduğunu, aynı zamanda büyük bir sorumluluk getirdiğini kaydeden Çandır, proje odaklı çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Borsa’nın yüzyıllık tarihine yakışacak, barış ortamında seçim gerçekleştirdiklerini belirten Çandır, “Demokratik haklarını kullanarak sandık başına giden tüm üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde borsanın çıtasını daha da yükseltmek için çalışacağız. Fark oluşturucu çalışmalarımızla ülkemiz, kentimiz, tarım sektörümüz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.