ATABEM yaz kurslarına kayıtlar başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kurs kayıtları başladı. 8-16 yaş gurubu öğrenciler 7-13 Haziran tarihleri arasında istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilini mutlu ve dolu dolu geçirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 8-16 yaş gurubu öğrencilerine yönelik ücretsiz yaz kurs kayıtları başladı. 8-16 yaş gurubu öğrenciler, yoğun geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM’de yüz yüze eğitim alarak hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

“Kurslar 5 Temmuz’da başlıyor”

Akademik, kültürel ve sosyal alanlarda 6 kurs merkezinde 26 farklı branşın olacağı yaz dönemi kursları 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bağlama, bale, bez bebek yapımı, bilgisayar kodlama, bilgisayar kullanımı, biyoloji, coğrafya, edebiyat, fen ve teknoloji, fizik, geometri, gitar, halk oyunları, hızlı okuma, İngilizce, kara kalem, kimya, matematik, dans, piyano, resim, satranç, tarih, tiyatro, Türkçe, zeka oyunları (Mangala) branşlarında Konuksever, Meltem, Altınova, Yeşilbayır, Yenimahalle Semtevi ve Varsak ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.

Kurs kayıtları için Büyükşehir’in ve ATABEM’in internet adresleri üzerinden başvuru yapılabilecek.