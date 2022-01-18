ASAT’tan içme suyu depoları için 55 milyon TL’lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü il genelinde içme suyu depolarının bakımı ve yenilenmesi için 55 milyon TL’lik yatırım yaptı. Vatandaşın temiz ve sağlıklı içme suyu kullanması için yapılan çalıma kapsamında Alanya’da da içme suyu depolara tadilat yapılarak yenileniyor.

Alanya’da vatandaşlara içme suyu hizmeti sağlayan 300 adet içme suyu deposu bulunuyor. Bu depoların 107 adedinde bakım onarım ihtiyacı olduğunu tespit eden Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma ile içme suyu depolarının iç hazneleri, vana, boru hattı gibi bağlantı elemanları, dış yapıları yenilenmeye ve çevre düzenlemeleri yapılmaya başlandı.

47 depo yenilendi

7 aydır devam eden çalışmalar ile bugüne kadar 47 adet depo tamamen yenilendi. Yenilenen depolar ile Alanya’da vatandaşlara sağlıklı ve temiz içme suyu hizmetinin kesintisiz devam etmesi sağlanıyor. Geri kalan yapıların da 3 ay içerisinde elden geçirilerek yenilenmesi planlanıyor.

55 milyon TL’lik yatırım

Antalya il genelinde içme suyu depolarının bakımı ve yenilenmesi için 55 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı. Depolardaki çalışmalar devam ederken su kesintisi yapılmayarak ek hatlardan destek sağlanıyor ve vatandaşların mağdur olması önleniyor.