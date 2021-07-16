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ANTGİAD Başkanı Sert: “Alışverişleri yerel işletmelerden yapın”

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, bayramların birlik beraberlik, dostluk ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek “Bu bayram alışverişlerimizi yerel işletmelerden yapalım”

ANTALYA 16.07.2021, 11:33
ANTGİAD Başkanı Sert: “Alışverişleri yerel işletmelerden yapın”
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Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, bayramların birlik beraberlik, dostluk ve yardımlaşmanın en güzel şekilde yaşandığı günler olduğunu belirterek “Bu bayram alışverişlerimizi yerel işletmelerden yapalım”

dedi.

Bayramların pandemi dolayısıyla 2 yıldır buruk bir şekilde geleneklerden uzak kutlandığını ifade eden Başkan Osman Sert, pandeminin bayramlarda sarılamadan, büyüklerin ellerini öpemeden, bir arada olamadan mesafeli kutlamaya mecbur bıraktığını söyledi.

“Alışverişleri yerel işletmelerden yapın”

Pandemi dolayısı ile zor günden geçen esnaf için vatandaşın bayram alışverişini yerel işletmelerden yapmasını isteyen Osman Sert, “Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Ancak her zorlukta olduğu gibi bugünlerimizi de yardımlaşma ve dayanışmayla geride bırakacağız. Bu süreçte kepenklerini kaldıramayan, iş yerlerini açamayan üyelerimiz ve işletmelerimiz oldu. Ben tüm Antalyalılarımızdan bu bayramda alışverişlerini yerel işletmelerimizden yapmalarını istiyorum. Antalya olarak birliktelik duygumuzu işletmelerimize destek olarak da sağlayalım. ” diye konuştu.
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