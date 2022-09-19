Antalyaspor U14 takımı Avrupa’da adından söz ettirdi

Antalyaspor U14 takımı, 24 takımın katıldığı Madrid Football Cup’ı 6’ncı sırada tamamlayarak Antalya’ya döndü. Genç Akrepler oynadıkları futbol ve aldıkları başarılı sonuçlarla turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

16 Eylül tarihinde başlayan Madrid Football Cup’a Avrupa’nın altyapısı ile öne çıkan kulüplerinin U14 takımları katıldı. Turnuvada D grubunda yer alan Antalyaspor U14 takımı, ilk gün Porto’yu 2-0, Estonya ekibi Viimsi MRJK takımını 3-1, İspanya’nın Alcobendas CF takımını ise 15-0 mağlup etti. Genç Akrepler ilk günü 20 gol atıp 1 gol yiyerek tamamladı.

24 takım arasında 5’inci

İkinci gün turnuvanın favorilerinden Atletico Madrid’e 1-0 mağlup olan Antalyaspor U14 takımı, İsveç’in Hammarby IF takımı ile golsüz berabere kalarak grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Barcelona ile eşleşen Antalyaspor U14 takımı 2-1 mağlup oldu. Paris Saint Germain takımını normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 3-2 mağlup eden Antalyaspor U14 takımı, 5’incilik maçında İngiliz Charlton Athletic takımına 1-0 yenilerek turnuvayı 6’ncı sırada tamamladı.

Şampiyon Antalyaspor’un grubundan

İspanya’dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Leganes, İngiltere’den Arsenal ve Charlton Athletic, Fransa’dan Paris Saint Germain, İsveç’ten Djugardens ve Hammarby gibi altyapısına önem veren 24 takımın katıldığı Madrid Football Cup’ı finalde Real Madrid’i 2-1 yenen Atletico Madrid kazandı. Turnuvada 3’üncü sırada Leganes’i 4-0 yenen Barcelona yer aldı.