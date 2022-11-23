Antalyaspor Cimnastik Takımı, Mersin’de de kürsüye çıktı

Antalyaspor Cimnastik Takımı, Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Mersin Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyona kırmızı beyazlı takımın jimnastik sporcularının başarılar ile ayrıldığı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te düzenlenen New Look Cup International 2022 ile eş zamanlı gerçekleşmesi sebebi ile ayrı bir öneme sahip oldu. Şampiyonaya Alisa Akhun, Yasemin Akhun, Nilgün Sarıoğlu ve Elif Sarıoğlu kadrosu ile katılan Antalyaspor’da büyükler kategorisinde yarışan Nilgün Sarıoğlu çember, lobut ve kurdele aletinde üçüncü olurken, top aletinde ise ikinci oldu ve topladığı puanlarla genel klasmanda üçüncülüğe yerleşti. Gençler kategorisinde yarışan Yasemin Akhun top aletinde sekizinci, lobut aletinde ise yedinci olurken; büyükler kategorisinde dörtlü finale çıkma başarısı gösteren Elif Sarıoğlu ise şampiyonayı final derecesi ile tamamlamış oldu.

Yıldızlar kategorisinde yarışan genç Antalyasporlu Alisa Akhun, kurdele aletinde ikinci olurken, genel klasmanda üçüncülüğe yerleşerek takımının kazandığı derecelere yenilerini ekleme başarısını gösterdi.