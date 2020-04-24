Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜSE KARŞI TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI HER GÜN DEZENFEKTE EDİYOR. 170 KİŞİLİK EKİP ULAŞIM ARAÇLARINDA DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYOR. EL DEZENFEKTANLARI KONULAN TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DA DEVAM EDİYOR.

Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORONA VİRÜSE KARŞI TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI HER GÜN DEZENFEKTE EDİYOR. 170 KİŞİLİK EKİP ULAŞIM ARAÇLARINDA DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPIYOR. EL DEZENFEKTANLARI KONULAN TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI DA DEVAM EDİYOR.

24 Nisan 2020 Cuma 11:44
0 Okunma
Antalya’nın toplu ulaşım araçlarına dezenfekte

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüse karşı toplu ulaşım araçlarını her gün dezenfekte ediyor. 170 kişilik ekip ulaşım araçlarında detaylı temizlik çalışması yapıyor. El dezenfektanları konulan toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren tüm otobüs ve tramvayları düzenli olarak temizliyor, bakteri ve virüslere karşı dezenfekte ediyor. Ulaşım araçları iç-dış temizlik çalışmalarının yanında soğuk ULV (İnce Püskürtme) makinesi ile de detaylı dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor.

Biyosidal ürün uygulayıcı eğitimi almış 170 kişilik ekip, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir biçimde donatılarak çalışmalarını yürütüyor. Ekipler tarafından iç-dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüs ve tramvaylar daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor. Ekipler, ayrıca şehir içinde kullanılan otobüs ve tramvay duraklarını da düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, maske takma zorunluluğu gereği toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz maske de sağlıyor. Maskesi olmayan vatandaşlar, araçlardan maske temin edebiliyor. Tüm toplu ulaşım araçlarına el dezenfektanları da yerleştirildi. Vatandaşlar, araçlarda ellerini dezenfekte edebiliyor.

"Tedbirler üst seviyede"

Toplum sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek adına belediye olarak gereken tedbirleri en sıkı şekilde aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’daki toplu ulaşım araçları insan sağlığına zarar vermeyen ve Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasallarla özel kıyafetli dezenfeksiyon ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Ayrıca resmi ve özel plakalı tüm toplu ulaşım araçlarında el dezenfektanları bulunuyor. Toplum sağlığı için maskesiz seyahat yasaklandığı için toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarımıza ücretsiz maske de veriyoruz. Toplu ulaşımın güvenli ve sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayan önlemleri ve temizlik işlemlerini aynı titizlikle uygulanmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Kaş Belediyesinden koronaya karşı çağrı merkezi
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu
Paylaştıkları Korona virüs mücadelesi görüntüleriyle ses getiren Fransızlar Belediye Başkanıyla buluştu

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim