Antalya’da polisler öğrencilerle kitap okudu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Korkuteli ilçesinden getirilen 63 ilkokul öğrencisiyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Polisler masalarına oturdukları öğrencilerle kitap okudu.

Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Saklı Kalan Düşler Projesi kapsamında, Korkuteli ilçesindeki ilkokullardan getirilen 62 öğrenci, kent merkezine hayvanat bahçesi gezisi, sinema ve kitap okuma etkinliğine katıldı.

Sahil Yaşam Parkı’ndaki kitap okuma etkinliğine toplum destekli polislerin yanı sıra, trafik şahin timi, narkotik, asayiş ve turizm şube müdürlüklerinden görevliler katıldı. Polisler tarafından otobüslerinden inişlerinden itibaren karşılanan çocuklara daha sonra kitapları dağıtıldı. Öğrencilerin kitap okuma etkinliğine polisler de eşlik etti.

"Gezerek ve okuyarak öğrenme"

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Güven ise, "İl Emniyet Müdürlüğünün ÇOGEP projesi kapsamında, Saklı Kalan Düşler temalı Antalya gezisindeyiz. İlçemizdeki Avdan ve Aladdin İlkokulundan 63 öğrencimizle buraya geldik. Proje Vali Ersin Yazıcı’nın geliştirdiği AHENK projesiyle uyumlu şekilde hem gezerek, hem de okuyarak öğrenmeyi amaçlıyor. Çocuklarımız sinemaya gitti, kitap okuma etkinliğine katıldılar ve son olarak hayvanat bahçesini gezdiler" dedi.

"Arkadaşlarımla kitap okuduk"

Otobüsle Korkuteli’nden geldiklerini belirten Ali Çalıcı, “Bugün kitap okuduk. Sonra hayvanat bahçesine gideceğiz. Gezeceğiz, güzel bir gün olacak. Arkadaşlarımla kitap okuduk. Büyüyünce polis olmak istiyorum” dedi.

Öğrenci Cengiz Kurtoğlu da arkadaşlarıyla hem kitap okuduğunu hem de çok eğlendiğini, polisler ve öğretmenlerinin sayesinde güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turan Arı da katıldı.