Antalya’da kural tanımayan sürücülere havadan ceza yağdı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, karayollarında helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Denetimde kurallara uymayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 29 Kasım ve 6 Aralık tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, kış lastiği kullanımı gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada havadan helikopter ve drone ile yapılan denetimler haricinde, şehirlerarası yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin de devam ettiği bilgisi verildi.

Çok sayıda sürücüye ceza yazıldı

Gerçekleştirilen denetimlere dair yapılan açıklamada, "Helikopter-drone denetiminde 87 sürücüye, arka-yan koruma çerçevesi denetimi kapsamında 4 bin 793 araç denetlenmiş olup 267 sürücüye, kış lastiği denetimi kapsamında 454 araç denetlenmiş olup 22 sürücüye, agresif sürücü davranışları denetimi kapsamında 5 bin 182 araç denetlenmiş olup 456 sürücüye, sivil otobüs denetimi kapsamında 4 araç denetlenmiş olup 3 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 105 araç ve 391 yolcu olmak üzere toplam 496 yol kullanıcısına eğitim verildiği belirtildi.

Antalya’da trafik ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği öğrenildi.