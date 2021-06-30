Antalya’da kumar operasyonunda yakalananlara 58 bin TL ceza

Antalya’da jandarma tarafından yapılan kumar operasyonunda yakalanan 13 kişiye toplamda 58 bin 318 TL idari para cezası uygulandı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve 17’nci JASAT ekipleri tarafından Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi’nde M.Ç. isimli şahsın evinde kumar oynandığı ihbarı alındı. Eve yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan 13 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesine istinaden kişi başı bin 336 TL, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereği sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 58 bin 318 TL idari para cezası uygulandı.