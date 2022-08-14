Antalya’da jandarmadan taksilere denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, il genelinde ticari taksi denetimlerini sürdürüyor.

Antalya genelinde yapılan kontrollerde araçlarına kısa mesafe yolcusu almayan ticari taksi şoförleri ile bazı müşterileri taksimetre açmadan gitmek istedikleri yere götürdükleri tespit edilen ticari taksi şoförlerine sivil ve resmi trafik jandarması tarafından cezai işlem uygulandı.