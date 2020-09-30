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Antalya’da drone ile trafik denetimi
ANTALYA'DA KARAYOLLARI ÜZERİNDE HAVADAN YAPILAN DRONE DENETİMLERİNDE 69 SÜRÜCÜYE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
ANTALYA 30.09.2020, 10:03
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Antalya’da karayolları üzerinde havadan yapılan drone denetimlerinde 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ve trafik kurallarının ihlalinin önlenmesine yönelik Antalya Karayolları üzerinde 25-29 Eylül tarihleri arasında drone ile havadan denetim gerçekleştirildi. Yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
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