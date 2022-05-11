Antalya’da depoya yapılan baskında 11 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da polis ekipleri tarafından, ihbar üzerine bir depoda yapılan aramada 11 bin litre kaçak içki ele geçirirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde 6 Mayıs Cuma günü bir depoda sahte alkol depolandığı ve buradan sevkiyatının yapılacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu adrese ve 2 araca operasyon düzenleyen polis ekipleri, operasyonda toplamda 11 bin 70 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili K.B., E.F. ve T.F. isimli şahıslar yakalanarak haklarında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldı.