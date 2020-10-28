Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları pandemi kuralları çerçevesinde başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yıl dönümü etkinlikleri Antalya’da başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’inci yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni pandemi kuralları çerçevesinde düzenlendi.

Törene Vali Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Antalya Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Erdal Köse ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nun meydandaki Atatürk anıtı önüne çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korona virüs salgınıyla mücadele şartları göz önünde bulundurularak gün boyuna yayılacak şekilde temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek 29 Ekim Perşembe günü coşkuyla kutlanacak.

Resmi törenin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.