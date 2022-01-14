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Antalya’da 2021 yılında yabancılara 12 bin 384 konut satıldı

Türkiye genelinde Aralık ayında 226 bin 503 konut satışı gerçekleştirildi. Antalya’da ise 2021 Aralık ayında 10 bin 151 konut satışı gerçekleştirildi. 2021 yılı boyunca da Antalya’da 12 bin 384 konut yabancı uyruklu şahıslara satıldı.

ANTALYA 14.01.2022, 11:42
Antalya’da 2021 yılında yabancılara 12 bin 384 konut satıldı

Türkiye genelinde Aralık ayında 226 bin 503 konut satışı gerçekleştirildi. Antalya’da ise 2021 Aralık ayında 10 bin 151 konut satışı gerçekleştirildi. 2021 yılı boyunca da Antalya’da 12 bin 384 konut yabancı uyruklu şahıslara satıldı.

Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

“Türkiye genelinde Aralık ayında 226 bin 503 konut satıldı”

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

“2021 yılında Antalya’da yabancılara konut satışı”

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi.

“Ülke uyruklarına göre 2021 yılında en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı”

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İran vatandaşları 2021 yılı Aralık ayında ise Türkiye’den bin 462 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 39 konut ile Irak, 885 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

“Antalya’da 10 bin 151 konut satışı”

Antalya’da ise 2021 yılı Aralık ayında 10 bin 151 konut satıldı. Isparta’da 2021 yılı Aralık ayında bin 131 konut satılırken bu sayı Burdur’da 483 oldu.

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