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Antalya OSB’den alternatif turizme katkı

Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin en iyi tırmanma duvarlarından birine sahip olan Antalya OSB spor tesislerinde tüm imalatlar tamamlandı. Antalyalı genç sporcular OSB Başkanı Ali Bahar ile ilk tırmanışı gerçekleştirip günlük antrenmanlarını Antalya OSB’de yaptı.

ANTALYA 04.03.2021, 11:39
Antalya OSB’den alternatif turizme katkı

Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin en iyi tırmanma duvarlarından birine sahip olan Antalya OSB spor tesislerinde tüm imalatlar tamamlandı. Antalyalı genç sporcular OSB Başkanı Ali Bahar ile ilk tırmanışı gerçekleştirip günlük antrenmanlarını Antalya OSB’de yaptı.

Antalya’nın ilk ve tek, tam burslu özel mesleki eğitim verecek okulu olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’nde modernizasyon, tadilat ve yeni bina yapım işleri büyük bir hızla ilerliyor. Modernizasyon çalışmalarının Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanırken bünyesinde Antalya’nın en büyük tırmanma duvarı bulunan çok amaçlı kapalı spor salonu, kullanıma hazır hale getirildi. Yapısal özellikleri ile Türkiye’nin sayılı tırmanma duvarlarından birine sahip olan tesis ilk misafirlerini de ağırladı. Antalya’nın farklı tırmanma kulüplerine bağlı genç sporcular, Antalya’ya kazandırılan bu eseri yerinde incelemek ve rutin antremanlarını yapmak için, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ev sahipliğinde ilk tırmanışı gerçekleştirdi.

“Antalya tırmanma sporunun merkezi”

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güray Ekici ve Akdeniz Üniversitesi Doktora Öğrencisi Abdullah Güngör’ün antrenörlüğünde rutin antrenmanlarını yapan genç sporcular, tırmanma sporuna gönül vermiş gençlere böyle bir imkan sundukları için Başkan Ali Bahar ve Bölge Yönetimine teşekkür etti. Geyikbayırı’nın dünyanın 5’inci, Avrupa’nın ise 3’üncü en çok tercih edilen tırmanış bölgesi olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Güray Ekici, Antalya’nın dünyanın sayılı tırmanış merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek “Böyle bir okulda, bu standartlarda bir tırmanma duvarının gençlerimize ve kentimize kazandırılması hem tırmanma sporunun gelişmesi hem de Antalya turizminin çeşitlenmesi için çok önemli bir eserdir” dedi.

“Bina yapmak kolay, önemli olan içinde akıl”

Hayata geçirdikleri her projede maksimum faydayı gözettiklerini, bunun için istişareyi çok etkin kullandıklarını, tekil projeler ile kişileri parlatmak yerine birbirine entegre projeler üreterek Antalya’nın yıldızını parlatmak istediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Kapalı spor sahaları genelde bir ezberin devamı niteliğinde. Hepsinde basketbol ve voleybol müsabakaları için kullanılacak bir saha ve tribün dışında artı bir fayda söz konusu değil. Bina yapmak işin en kolay kısmı, önemli olan o binadan maksimum verim almak, üretilen katma değeri artırmaktır. Tırmanma duvarı bir spor alanı olmanın yanı sıra, kapalı spor salonumuza kattığımız aklın, ürettiğimiz katma değerin göstergesidir” diye konuştu.

“Turizmin çeşitlenmesine katkı”

Tırmanma sporu ile ilgili bir kültür oluşturmak, farkındalığı artırmak ve bu yolla Antalya’nın alternatif turizm kaynaklarını geliştirmek istediklerini belirten Başkan Ali Bahar, “Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin en iyi tırmanma duvarlarından birini şehrimize kazandırdık çünkü Antalya, sayılı tırmanma merkezlerinden biri konumunda. Bu alanda bir farkındalık oluşturmak, genç yeteneklere imkan sağlamak ve en önemlisi Antalya’nın bu alanda daha fazla ön planda olup daha fazla turist çekmesini, turizm çeşitlenmesini amaçlıyoruz. Tırman sporu ile ilgili bir kültür oluşturma gayesi ile yola çıktık. Hedefimiz, Spor Tırmanış Türk Milli Takımı’na sporcu yetiştirecek, ulusal çaptaki eğitim ve yarışmaların Antalya’da gerçekleşmesine ve turizm çeşitlenmesine sebep olacak kadar çok fayda oluşturmaktır” şeklinde konuştu.
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