Antalya Kitap Fuarı 12. kez kapılarını açıyor

Hayata Okuyarak Devam’ sloganıyla bu yıl 12’ncisi düzenlenen Antalya Kitap Fuarı 21 Ekim Cuma günü saat 10.00’da kapılarını okurlara açıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan fuar, bu yıl da binlerce kitapseveri ağırlayacak.

200’den fazla yazarın ve yayınevinin katılacağı fuarda, birbirinden ünlü isimler okurlarıyla imza günleri ve söyleşilerde buluşacak. 30 Ekim’e kadar sürecek olan organizasyonun onur konuğu kitapları aylarca en çok okunanlar listesinde kalan ve reyting rekorları kıran Camdaki Kız, Kırmızı Oda gibi dizilerle ekranlara taşınan Gülseren Budayıcıoğlu olacak.

Cam Piramit Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuar, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen isimlerini ağırlayacak olan Antalya Kitap Fuarı’nda Rusya’nın en çok okunan yazarlarından Chingiz Abdullayev, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Levent Gültekin, Sinan Akyüz, Dr. Mustafa Karataş, Ahmet Şafak gibi pek çok yazar imza günü ve söyleşi etkinliği yapacak. Kitap Fuarı açılış töreni ise 21 Ekim Cuma günü saat 15.00’da Cam Piramit Kongre Merkezinde yapılacak. Onur konuğu Gülseren Budayıcıoğlu’nun söyleşisi açılış töreninin hemen ardından kongre merkezinde saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Antalya kitap fuarına tüm Antalyalılar ve kitapseverler davetli.