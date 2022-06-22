Antalya Büyükşehir’den Marmaris’e 7 araç ve 17 personel yardımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için itfaiye ekibi ve iş makineleri gönderdi. Gece saatlerinde yangın yerine ulaşan Büyükşehir ekibi, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Manavgat’ta geçen yıl Türkiye’nin en büyük orman yangınlarından birini yaşayan Antalya, orman yangını çıkan Marmaris’in yardımına koştu. Marmaris’in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon Koyu’nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangını haber alır almaz bölgeye destek ekibi göndermek için harekete geçti.

7 araç 17 personel yangına destek veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangını haber alır almaz iki arozöz ve iki itfaiye aracı, bir tır, bir dozer, bir personel taşıyıcı araç ve 17 personeli hızla bölgeye sevk etti. Gece saatlerinde yangın alanına intikal eden Büyükşehir ekibi, AFAD koordinasyonunda söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

“Çok üzgünüz”

Marmaris’te meydana gelen orman yangını için çok üzgün olduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Yangının bir an önce kontrol altına alınması için AFAD’ın talebi üzerine itfaiye ekiplerimiz, dozerimiz ve arozözümüz Marmaris’e gönderdik. İnşallah kısa zamanda yangın kontrol altına alınır” dedi.

“Biz de yaşamıştık”

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önlem Şube Müdürü Levent Okutan, “Geçen sene Manavgat bölgesinde çok büyük bir yangın yaşadık bu felakette bütün Türkiye’deki belediyeler bize destek oldu aynı desteği biz de onlara göstermek için bugün buradayız. Marmaris yangınını haber alır almaz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderdik. 2 arozözümüz Dalaman havaalanında helikopterlere su takviye yapacak. İki itfaiye aracımız ve dozerimiz bizzat orman afet alanında yangına müdahale edecek” diye konuştu.