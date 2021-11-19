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Antalya Araba Müzesi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor

Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikası’nın depo binasına kurduğu ve yetmişe yakın aracın sergileneceği ‘Antalya Araba Müzesi’ kapılarını, ziyaretçilerine yakın bir tarihte açıyor.

ANTALYA 19.11.2021, 13:23
Antalya Araba Müzesi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor

Kepez Belediyesi’nin, eski Dokuma Fabrikası’nın depo binasına kurduğu ve yetmişe yakın aracın sergileneceği ‘Antalya Araba Müzesi’ kapılarını, ziyaretçilerine yakın bir tarihte açıyor.

Kepez Belediyesi, Türkiye’nin son yüz yılına damga vuran araçların sergileneceği nostaljik bir araba müzesini şehre kazandırıyor.

Araçlar üzerinden Antalya ve ülkenin yakın geçmiş tarihinin anlatılacağı müze, DokumaPark’a kuruluyor. Türkiye’nin otomobil ve havacılık sanayi tarihinin de sergileneceği müze, eski Dokuma Fabrikası’nın depo binalarına yapılıyor. Güçlendirme çalışması yapılan ve yaklaşık 2 bin 600 metrekare oturma alanına sahip binalar, müzeye dönüştürülüyor. İhale yöntemiyle yapılan çalışma kapsamında müzede teşhir alanları oluşturuluyor. Teşhir alanlarında, şehrin ve ülkenin havacılık, otomotiv ve ulaşım sektöründe, Türk siyasetinde ve Türk Sineması’nda izler bırakan araçlar sergilenecek.

“Bizi heyecanlandıran proje”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kuruluş çalışması 2015’te başlayan müzenin şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Teşhir alanlarını gezerek, yapılmasını istediği çalışmaları yüklenici firma yetkililerine aktaran Başkan Tütüncü, Antalya Araba Müzesi’nin, kendilerini heyecanlandıran projelerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Kepez’e 13 müze

Tütüncü, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu müze, şehrin, ülkenin son yüzyılında toplu ulaşımda ve bireysel ulaşımda kullanılan motorlu ya da motorsuz araçları topladığımız; sanayi tarihi ile ilgili izleri de hemşerilerimize sunduğumuz özel bir yer olacak.

Dokuma, müzeleri ile bambaşka bir geleceğe yürüyor. DokumaPark, Antalya’nın kültür sanat adası olma yolunda çok önemli aşamalar kaydetti. Dile kolay 13 yeni müze yapmak, bunun dışında hatıra evleri, hatıra mekânları ile geldiğimiz noktada önemli başarılara imza attığımızı düşünüyoruz. Yeni yılın ilk açılışlarından birisi de araba müzesi olacak. Antalya Araba Müzesi, nostaljiyle, tarihle ve otomobil sevdası ile buluşmak isteyenlerin bir araya geldiği, karşılıklı etkileşim halinde olduğu son derece özel bir kültür ve sanat mekânı olacak.”

“Bu müze şehrin tarihini anlatacak”

Antalya Araba Müzesi’nde, araçlar üzerinden şehrin tarihini anlatacaklarının altını çizen Tütüncü, şunları söyledi: “Türkiye’de, araba müzeciliği ile alakalı güzel örnekler var ama çok fazla örnek yok. Araba müzeleri genel itibarıyla araba tarihini anlatıyor. Antalya Araba Müzesi’nde, arabalar üzerinden şehrin tarihini anlatacağız. Ulaşım vasıtaları üzerinden insanlık tarihine, şehrin yakın geçmişine ışık tutacağız. Bu da bizim en ayırıcı özelliklerimizden birisi olacak. Çok keyif aldığımız bir çalışma oldu. İnşallah en kısa zamanda bu projeyi tamamlayıp, 2022’nin ilk aylarında hemşehrilerimizin ziyaretine sunacağız.”

“Müzenin koleksiyonunda 70 araç var”

Başkan Hakan Tütüncü, müzenin koleksiyonunda yetmişten fazla aracın olacağını belirterek, “Bu araçların her birini hazırlamak öyle çok kolay bir iş değil. Biz sadece otomobillere değil, hava araçlarına, tramvay gibi objelere de kıymet veriyoruz. Çünkü bu araçların üzerinden yakın dönemin, yakın tarihin kent ve kentlilik ile ilgili kısımlarını aktarmak çok daha anlamlı oluyor. Dolayısıyla diyoruz ki, burada sadece arabalar yok. Burada hava araçları, tramvay, toplu ulaşım araçlar, sağlıkta, tarımda kullanılan araçlar da var” açıklamasını yaptı.

“Devrim de müzede”

Müzede, yerli otomobil Devrim’in prototipini de sergileyeceklerini aktaran Başkan Tütüncü, “Bu müzede, Türkiye’nin sanayi tarihini de anlatıyoruz. Bu müze, özellikle havacılık ve otomotiv sektöründe Türkiye’nin son yüzyıl içerisinde kaydetmiş olduğu gelişmeleri en güzel şekilde anlatacak, aktaracak bir yer oluyor. Onunla ilgili Devrim otomobilinin çok farklı bir özelliği var. Devrim’in odağında, Türkiye’nin otomobil tarihini, otomobil sevdasını, araba yapma tutkusunu, araba yapma heyecanını anlattığımız güzel bir köşe hazırlıyoruz” sözleriyle, açıklamasını tamamladı.

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