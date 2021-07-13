Altın Portakal’a başvurular başladı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2-9 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek. Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmalar için başvurular, festivalin internet sitesi üzerinden başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın düzenleneceğini ve toplam 1 milyon 400 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.

Ulusal Yarışmalara, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 14 Ağustos 2020’den sonra tamamlanmış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 9 Ağustos Pazartesi, saat 18.00 olarak belirlendi.

Festivalde, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Festival aynı zamanda kapalı salonlarda da Covid-19 kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak izleyicilerle buluşacak.

“Ödül heyecanı başlıyor”

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler arasından seçilecek En İyi Film, Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak. Yarışmadaki filmler aynı zamanda 100 bin TL değerindeki Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü için de yarışırken, sinema yolculuğunun başındaki yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanacak film de, 100 bin TL tutarında para ödülüyle desteklenecek. Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda ise iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Türkiye sinemasındaki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmek amacıyla iki yıl önce başlattığı 50 bin TL değerindeki Cahide Sonku Ödülü, bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndaki filmlerden birinde, kamera arkası ya da önü fark etmeksizin çalışmış, emeğinin yanı sıra kadın bakışını da filmin ayrılmaz bir parçası kılabilmiş bir kadın sinemacıya ya da kadınlardan oluşan bir ekibe verilecek.

Yılın merakla beklenen yapımlarını bir araya getiren Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise En İyi Film 100 bin TL, En İyi Yönetmen 50 bin TL para ödülüne sahip olacak. Bu yarışmada En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelleri sahiplerini bulacak. Üçüncü yılına giren Altın Portakal Sinema Okulu ile genç ve bağımsız sinemacılara alan açan, sinemamızın yeni projelerine destek amacıyla düzenlenen ve bu yıl toplamda 390 bin TL değerinde ödül verilecek Antalya Film Forum ile ilgili açıklamalar ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.