ALKÜ’lü öğrenciler sağlık, güvenlik ve hijyen eğitimi aldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri bir otelde sağlık, güvenlik ve hijyen eğitimi aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 1. Sınıf öğrencileri Doç.Dr.Özgür Gölge’nin koordinatörlüğü ve Doç.Dr.Osman Çulha, Dr. Öğretim Üyesi Sertaç Sert ve Öğretim Görevlisi Hatice Sadullahoğlu Sarı’nın katılımlarıyla sağlık, güvenlik ve hijyen dersi çerçvesinde otel ziyareti gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tesis profesyonelleriyle tanışma fırsatı buldu. Tesis alanlarını gezen öğrencilere, hijyen kuralları, mutfağın genel işleyişi, mutfak kuralları ve aşçılıkla ilgili bilgiler verildi. Öğrenciler hijyen konusundaki önemli kriterleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu ve merak ettikleri soruları profesyonellere sorarak meslekleriyle ilgili bilgi aldılar.

Haydarpasha Otel Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Sözen, bu yöndeki ziyaretlerin devam edeceğini ve sektör açısından da geleceğin turizmcileri ile bir araya gelmenin umut verici olduğunu belirtti.

ALKÜ, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç.Dr.Özgür Gölge, teknik gezinin verimli geçtiğini ve başta Anıl Sözen olmak üzere Aşçıbaşı Hasan Altıntaş, Kalite Müdürü Sema Karamanoğlu, Kat Hizmetleri Müdürü İlker Güler, F&B Müdürü Bilal Demir’e teşekkürlerini iletti.