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ALKÜ’den sağlık turizmine katkı sağlayacak anlaşma

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rusya’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tümen’de iki üniversite ile iş birliği anlaşması yaptı. Rusya’nın önde gelen hastaneleriyle imzalanacak protokol ile Alanya, sağlık turizmi merkezi haline gelecek.

ANTALYA 27.01.2022, 12:04
ALKÜ’den sağlık turizmine katkı sağlayacak anlaşma

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rusya’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tümen’de iki üniversite ile iş birliği anlaşması yaptı. Rusya’nın önde gelen hastaneleriyle imzalanacak protokol ile Alanya, sağlık turizmi merkezi haline gelecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan önderliğinde çeşitli ülkelerle yapılan iş birliği mutabakatına Rusya’dan iki üniversiteyi daha kattı. Uluslararası bir üniversite olma yolunda önemli adımlarla ilerleyen ALKÜ, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin tarafından Rusya’nın ticaret kenti Tümen’e yapılan iş gezisi vesilesiyle iki üniversite ile iş birliği anlaşması yaptı. Tümen’e gerçekleştirilen iş gezisine eşlik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, gezinin ikinci gününde üniversitelerle önemli temaslarda bulundu. Temaslar neticesinde ALKÜ ile Tümen Devlet Üniversitesi ve Tümen Endüstri Üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, turizm alanında staj programları, TÖMER’de "Türkçe Öğretimi ve Türk Öğrencilere Rusça Eğitimi" gibi ana başlıkların da iş birliğine varıldı.

“Ortak projeler hakkında iş birliğine varıldı”

Rusya’da çeşitli temasların ardından ağırlanan Rektör Kalan ve Alanya Heyeti Tümen Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet Rektör Prof. Dr. Ivan Romançuk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ekaterina Seçenova ile Prof. Dr. Andrei Patrushev tarafından ağırlanan Rektör Kalan ve Alanya Heyeti çeşitli konularda iş birliği mutabakatına vardı.

Görüşmede, Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından Alanya’da bulunan üniversitelerin tanıtımı yapılırken iki şehir arasında yükseköğrenim alanında çok fazla iş birliği fırsatları olduğu konuşuldu. Tümen Endüstri Üniversitesine gerçekleştirilen ziyarette ise Rektör Kalan ve Alanya Heyeti, Rektör Prof. Dr. Efremova Veronika ile yönetimi tarafından karşılandı Ziyarette Rektör Kalan’ın ALKÜ’yü tanıtmasının ardından iki üniversite arasında gerçekleştirilecek ortak projeler hakkında iş birliğine varıldı.

“Hedefimiz ALKÜ’yü uluslararası bir üniversite yapmak”

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz gezide gayet olumlu ve somut adımlar attık. Hedefimiz ALKÜ’yü uluslararası bir üniversite yapmak ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda Rusya’nın iki önemli üniversitesi ile hem akademik hem de bilimsel çalışmalar konusunda çok önemli başlıklar altında iş birliği mutabakatına vardık. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar ile hem ALKÜ’ye hem de Alanya’mıza önemli kazanımlar elde edeceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

“Alanya sağlık merkezi olacak”

Tümen şehrinin medikal turizm noktasında önemli bir merkez olduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Özellikle sağlık turizmi noktasında ikili iş birliklerini ele aldık. Covid-19 hastalığına yakalanan hastaların Covid-19 sonrası rehabilitasyon için SATUMER koordinasyonunda Alanya’ya gelmeleri noktasında bir protokol taslağı üzerinde anlaşmaya vardık. Üniversitemiz aracılığıyla Alanya’da verilecek olan bu hizmet, sağlık turizmi kapsamında başarılı bir örnek sunacak. Tümen bölgesinde geniş ölçekli bir hastane şehri inşa edilmiş olması, bölge hastanesi ile üniversitemiz arasında tıp alanında geliştirilecek farklı kapsamdaki iş birliklerinin ilk adımını oluşturmaktadır. Yaptığımız bu anlaşmalar ALKÜ ve Alanya’mızın sağlık turizmin lokomotifi olma yolunda ilerlemesini sağlayacak” şeklinde konuştu.

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