ALKÜ öğrencisinin kansere karşı ’Borik Asit’ araştırmasına TUBİTAK desteği

ALKÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Enfalcan Sezer’in bor mineralinden elde edilen "Borik Asit’in Meme, Kolon, Akciğer, Larinks ve Pankreas Kanser Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkisinin Araştırılması" başlıklı projesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Projede borik asidin kanser hücre hatları üzerine öldürücü etkisi araştırılarak yerli ve milli bir değerimiz olan bor mineralinin bu kez de tıp alanındaki etkinliği araştırılacak.

Proje danışmanlığını; ilk kez Tıp Fakültesine TÜBİTAK öğrenci projesini kazandıran ALKÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat Övey yürütecek. Tıp Fakültesi lisansüstü araştırma laboratuvarlarında gerçekleştirilecek ve bir yıl sürecek olan araştırmada elde edilen sonuçlara göre kanser tedavisinde kullanılan mevcut kemoterapotiklerin etkilerinin artırılması için 2’nci aşamaya geçilecek. Araştırmanın aynı zamanda ülkemizin ilaçta dışa bağımlılığını azaltacak bir adım olması açısından önem taşıdığını ifade eden araştırma öğrencisi Enfalcan Sezer, “Ülkemizin, savunma sanayisinde olduğu gibi sağlık dahil her alanda dışa bağımsız olarak kendi kendine yetebilmesi çok önemlidir” dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi Enfelcan Sezer’i tebrik eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Öğrencilerimizden böyle mutlu haberler almak bizleri ziyadesiyle onurlandırıyor. Kendisine projesini araştırmasında her türlü destek ve imkânı vereceğimizi bir kez daha belirterek başarılar dilerim. Bu ve benzeri çalışmaların diğer öğrencilerimize de örnek teşkil ettiğini düşünerek bundan sonraki süreçte nice başarılı çalışmalara imza atan öğrencilerimizin bizleri onurlandıracağına inanıyorum” diye konuştu.