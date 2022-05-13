ALKÜ Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Tatar getirildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nilgün Tatar atandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına ataması yapılan, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Tatar için devir teslim töreni düzenlendi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın katılımlarıyla dekanlık makamında gerçekleştirilen törene ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Genel Sekreteri Alper Özyürek, idari ve akademik personel katıldı. Dekanlık görevini Tatar’a teslim eden Rektör Kalan; “Havacılık yönetimi, pilotaj, uçak elektrik elektronik, uçak gövde motor, uçak mühendisliği bölümlerinden oluşan fakültemiz ALKÜ’nün gelecek vaat eden önemli fakültelerindendir. Fakültemizde bayrağı devir alarak görevine başlayan değerli hocalarımızdan Prof. Dr. Nilgün Tatar’a yeni görevinde başarılar dilerim. Üniversitemizin yenilikçi vizyonuna uygun değerli çalışmalarının olacağı düşüncesiyle ekip arkadaşı akademisyenlerimizle güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bayrağı devreden hocamız Prof. Dr. Erhan Cengiz’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Nilgün Tatar ise “ Üniversitemize ve Fakültemize olan hizmetlerimizi değerli hocalarımızdan devralarak hizmetleri kaldığı yerden yürütmeye devam edeceğiz. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu düşünerek üzerimize aldığımız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Beni bu göreve layık gören Sayın Rektörümüze saygılarımı sunarım” dedi.