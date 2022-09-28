Alanya’ya yeni bir sağlık merkezi kazandırılıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Hayırsever Ahmet Beyaz; Küçükhasbahçe Mahallesi’ne yeni yapılacak olan Esme ve Kemal Beyaz Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzaladılar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in girişimleri sonucu Küçükhasbahçe Mahallesi’ne yapılan yeni aile sağlığı merkezi kısa süre içerisinde hizmete açılacak. Başkan Yücel ve Aile Sağlığı Merkezinin yapımını üstlenen Ahmet Beyaz bugün bir araya gelerek protokol imzaladılar. İçerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi de bulunacak olan Aile Sağlığı Merkezi Projesi kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacak.

"Eğitim ve sağlık önceliğimiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel imzalanan protokol sonrası açıklama yaparak, “Eğitim ve sağlık bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bugün de çok önemli bir protokole imza attık. Küçükhasbahçe Mahallemiz ve çevresinin önemli bir eksiğini gideriyoruz. Hayırseverimiz Ahmet Beyaz sayesinde bölgeye modern ve teknolojik bir Aile Sağlığı Merkezi kazandıracağız. Merkezimizin için de 112 Acil Çağrı Merkezi de olacak ve tüm bölgeye hizmet vermiş olacak. Projenin bir an önce bitmesi için çalışmalara ivedilikle başlıyoruz. Hayırseverimiz Ahmet Beyaz’a ben ve tüm Alanya halkı adına teşekkür ediyorum“ dedi.

Hayırsever Ahmet Beyaz ise Alanya’ya ve Alanya halkına bir eser bırakmak istediklerini belirterek Başkan Yücel’e teşekkür etti.