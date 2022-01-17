Alanya’da yağmur suyu çalışması

Alanya Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında aşırı yağışlarda bozulan kırsal yollarında ise düzenleme çalışması yürütülüyor.

“Mahallelerimizin sorunlarını hızlı ve etkin bir şekilde çözmeye devam ediyoruz”

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsalda yağmursuyu drenaj ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kızılcaşehir, Mahmutlar Sinan Paşa Caddesi ile Bademağacı Mahallesi’nde altyapı çalışmasına devam eden ekipler, vatandaşların taleplerini de hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Tüm mahallelerde vatandaşların talepleri ve planlanan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezden kırsala uzanan hizmet atağında hızlı ve etkin çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

“Kızılcaşehir Uğurlu Sokak çamurdan kurtuluyor”

Alanya Belediyesi, Kızılcaşehir Mahallesi’nde Uğurlu Sokak’tan geçen derede yağmursuyu drenaj çalışması başlattı. Özellikle aşırı yağışlarda taşkın meydana gelen Kızılcaşehir Deresi’nde yapılan ıslah çalışması ile bölgenin öncelikle çamurdan ve sel riskinden kurtulduğunu belirten Kızılcaşehir Muhtarı Hüseyin Yönet, “Şu an mahallemizin çeşitli noktalarında Alanya Belediyesi ekipleri çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlarda bozulan bazı yollarımızda onarım çalışması sürüyor. En önemlisi ise Uğurlu Sokak’tan geçen derenin ıslah çalışması. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, taleplerimizi her zaman yerine getiriyor” diye konuştu.