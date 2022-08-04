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Alanya’da saksıda kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın evindeki saksılarda 5 kök kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi.

ANTALYA 04.08.2022, 10:03
Alanya’da saksıda kenevir ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın evindeki saksılarda 5 kök kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi.

Merkez Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, Cikcilli Mahallesi’nde yaşayan H.Ş.’nin evinde kenevir bitkisi yetiştirip, uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 5 kök kenevir bitkisi ve 20 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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