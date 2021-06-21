Alanya’da sahillerde yosunlar temizlendi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Damlataş Plajı’nda kıyıya vuran yosunlar ekipler tarafından temizlendi.

Hava sıcaklığının artması, iklim değişikliği nedeniyle dalgalardan dolayı dünyaca ünlü Damlataş Plajı’nda kıyıya yosunlar vurdu. Kıyaya vuran yosunlar nedeniyle çevre ve görüntü kirliği oluşması üzerine Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından oluşturulan ekipler harekete geçti. Ekipler kısa sürede yaptıkları çalışmalarla yosunları temizleyerek bölgenin eski görünümüne kavuşmasını sağladı.

“Oluşan kirlilik doğal bir olay”

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, oluşan kirliliğin doğal nedenler sonucu ortaya çıktığını vurgulayarak şunları söyledi; “Karaya vuran yosunlar her yıl Mayıs/Haziran ayında özellikle Damlataş bölgesinde, kayalıklara yakın alanda deniz alt döngüsü sonucu dalga ile kıyıya vuran bir doğal olaydır. Temas ile insan sağlığına zararı olan bir durum söz konusu değildir. Sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik işlemi, gün içerisinde tamamlanarak oluşan kirlilik ortadan kaldırıldı” dedi.