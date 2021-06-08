Alanya’da prestij caddesi projesi tamamlandı

Alanya Belediyesi tarafından Saray Polis Karakolu ile Vergi Dairesi Kavşağı arasında başlatılan bölünmüş yol ve prestij caddesi projesi tamamlandı. Sıcak asfalt serim ve kaldırım çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan caddenin peyzaj düzenlemesi ise devam ediyor.

Alanya’da Stad ve Sugözü Caddeleri arasında başlatılan yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. Caddenin güzelleştirilmesi adına peyzaj düzenlemesinin ise devam ettiği açıklandı.

“Mekanik kaplama ilk kez denendi”

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, asfalt kalitesini arttırmak adına Saray Mahallesi Sugözü ve Stad Caddesi arasındaki asfalt seriminden önce mekanik serim ve sıkıştırma işlemi yaptı. Bu işlemle birlikte asfalt kalitesi ile ömrünün arttırılması ve araç geçiş konforunun yükseltilmesi amaçlanıyor.

“Elektrik hatları ve konteynerler yer altına alındı”

Alanya Belediyesi’nin yeni prestij caddesinde bölgedeki elektrik hatları da yer altına alındı. Buna bağlı olarak Stad ve Sugözü Caddeleri arasında başlatılan çalışmayla elektrik direkleri sökülürken yeni hatlar toprak altına alındı. Ayrıca çöp konteynerlerini de yer altına alma çalışması devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte hem güvenlik önlemi artırıldı hem alandan tasarruf sağlanarak görüntü kirliliği ortadan kaldırılmış oldu.

“Yol çift yönlü olarak hizmeti girdi”

Yapımı tamamlanan caddedeki çalışmalar neticesinde özellikle 25 metrelik yol üzerindeki trafik yoğunluğunu alabilmek adına tek şerit olarak hizmet veren Kadıpaşa Mahallesi, Sugözü Caddesi, Vergi Dairesi önündeki yol çift şerit olarak hizmete açıldı.

“Bisiklet yolu ağı genişliyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya genelinde oluşturmak istediği bisiklet yolu ağı bu caddelerden de geçecek. Başkan Yücel, Bütün Alanya’yı bisiklet ile ulaşılabilir kılmak adına oluşturulan bisiklet yollarının hem güvenli ulaşımın hem yayaların hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun azalmasını sağlayacağını söyledi.

“Kentimizi modernleştirmeye devam ediyoruz”

Yapımı tamamlanan ve hizmete açılan yeni prestij caddesi için açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yeni prestij caddemizde çalışmalarımız tamamlandı. Anadolu Hastanesi kavşağından başladığımız çalışmayı Vergi Dairesi önüne kadar getirdik. Buradaki çalışmanın neticesinde de Vergi Dairesi önündeki yolu çift yöne dönüştürerek 25 metrelik yol üzerindeki trafik yoğunluğunu azalttık. Yaptığımız bu uygulamalarla, bir yandan güzel Alanya’mızın eskiyen ve verimsiz hale gelen caddelerini yeniliyor bir yandan da kentimizi modernleştiriyoruz” dedi.