Alanya’da kar şenliği

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kara gidemeyen çocukları ve Alanya halkını karla buluşturuyor. Alanya Kar Şenliği 29 Ocak Cumartesi günü, şelale önünde gerçekleştirilecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Alanya’daki vatandaşları karla buluşturuyor. Alanya’nın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası şehir merkezinde kar görmek isteyen vatandaşların ve çocukların isteğini kırmayan Başkan Yücel, Torosların zirvesinden kamyonlarla getirilecek karlarla Alanya halkına eğlenceli bir gün yaşatacak.

“7’den 77’ye eğleneceğiz”

Alanya Kar Şenliği 29 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 ile 16.00 arasında İskele Şelale Önü’nde gerçekleştirilecek. Başkan Yücel, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Alanya Kar Şenliğimize herkesi davet ediyorum. 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızla güzel ve eğlenceli bir gün geçireceğiz” dedi.