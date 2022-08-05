Alanya’da jandarmadan kaçak telefon operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 450 bin lirayı bulan 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya ilçesinde M.B.’nin piyasaya kaçak cep telefonu sürdüğünü belirledi. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı asayiş timlerince M.B.’nin Konaklı Mahallesi’ndeki işyerinde yapılan aramada çeşitli markalardan 20 cep telefonu ele geçirildi. Telefonların piyasa değerinin 450 bin lirayı bulduğu belirlenirken, M.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.