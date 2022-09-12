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Alanya’da elektrik akımına kapılan beton mikseri şoförü hayatını kaybetti
Antalya’nın Alanya ilçesinde, beton mikseri şoförü aracını yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
ANTALYA 12.09.2022, 16:58
Antalya’nın Alanya ilçesinde, beton mikseri şoförü aracını yıkamak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton mikseri şoförü Şafak Sönmez, aracını yıkarken yüksek gerilim hattının teliyle temas ederek elektrik akımına kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sönmez, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Sönmez’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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