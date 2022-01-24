Alanya’da aile sohbetleri ve sağlıklı beslenme seminerleri

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi’nde ‘Sağlıklı Beslenme ve Obezite’ ile ‘Aile İçi İletişim Semineri’ gerçekleştirildi. Seminere katılan vatandaşlar, oyunlar eşliğinde bilgilendirildi.

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi’nde, Diyetisyen Şule Yavuz Demir ve Psikolog Esra Yemez eşliğinde ‘Sağlıklı Beslenme ve Obezite’ ile ‘Aile içi İletişimin Önemi’ semineri gerçekleştirildi. Seminerde yeterli ve dengeli beslenme, besin grupları, günlük besin ihtiyaçları, hastalıklardan korunma, obeziteden korunma yöntemleri, evlilik, aile içi iletişim, anne baba tutumları, evlilikte roller konu başlıkları aktarıldı. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ve toplumsal düzenin devamı için emek verilmesi gerektiği ve bunun içinde bu gibi faaliyetlere katılımın önemi vurgulandı. Seminerler yeni konu başlıklarıyla diyetisyen ve psikolog eşliğinde ilerleyen günlerde de devam edecek.