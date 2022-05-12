Alanya’da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Antalya’da KOM ekipleri şüphe üzerine durdurduğu tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakaladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipleri Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramalarda dorse kısmında 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt yakaladı. Araçta bulunan A.B, (27) ve C.A. (24) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.