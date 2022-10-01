Alanya, Macaristan’da tanıtılıyor

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Macaristan’daki tanıtım elçimiz Macar gazeteci Szeszler, ALTAV katkılarıyla Alanya’yı Macar halkına anlatıyor” dedi.

Alanya’nın Macaristan’daki tanıtım elçisi Szilvi Szeszler, 10 milyon nüfuslu ülkesinin reyting rekorları kıran ulusal TV kanalında Alanya’yı anlattı. Haftada 1 kez yayınlanan talk show programının canlı yayın konuğu olan Szeszler, Alanya videoları eşliğinde ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladı.

Alanya için küçük büyük her pazarın önemli olduğunu söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen uluslararası turizm fuarındaki Alanya standında tanımış olduğumuz gazeteci Szilvi Szeszler, ülkesinde son 6 yıldır Alanya tanıtımı için elinden geleni yapıyor. Her yıl Alanya’ya gelerek edindiği bilgileri ve deneyimleri Macar izleyicisi ve okurlarıyla paylaşıyor. ALTAV aracılığıyla Alanya’yı keşfetmesinden sonra tam bir Alanya aşığı ve Alanya’nın tanıtım elçisi haline gelen Szeszler, aynı zamanda Macar basını ile aramızda köprü görevi görerek farklı basın mensuplarının da Alanya’ya gelerek tanıtım çalışmalarımıza katkı yapmasını sağlıyor” dedi.