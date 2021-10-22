Alanya kırsalındaki yollarda alt yapı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da kış mevsimi öncesi kırsal yollardaki alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın kırsal mahalle yollarında kış öncesi alt yapı çalışması başlattı. Bu kapsamda Uğrak Mahallesi’nde yolun yağmur sularından etkilenmemesi için belirlenen noktalara büz konulurken, bozulan yerlerinde de bakım ve onarım çalışması yapıldı. Aliefendi Mahallesi’nde yağmur giderleri ve şarampollerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

“Genişletme ve alt yapı”

Sapadere Mahallesi içinden geçerek kanyona giden yolda bakım onarım yapan ekipler, Elikesik Mahallesi’nde ise yağmur giderlerini kapatan çalı ve otları tırpan ekipleriyle temizledi. Öte yandan Dim bölgesinde Taşbaşı ve Öteköy sakinlerinin gittiği Çeltek Yaylası yolunda da genişletme ve alt yapı çalışması yapılıyor. Yağmur giderleri ve dere geçişlerine büz uygulaması yapılırken, alt yapısı tamamlanan noktalarda ise yol stabilize hale getiriliyor.

“Asfalt öncesi hazırlık”

Alanya’nın 17 mahallesine Dim Barajı suyunun verildiği İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin yetersiz gelen yolunda da asfalt öncesi alt yapı güçlendirme çalışması başlatıldı. Genişletme çalışması da yapılan yol, kısa sürede asfaltlanacak.